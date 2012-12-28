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В России
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29 минут назад
Власти сообщили о переносе официального представления врио главы Кузбасса Середюка
Как пояснили представители обладминистрации, это связано с техническими причинами. Илья Середюк будет представлен депутатам во вторник, 21 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин своим указом назначил Илью Середюка врио губернатора Кузбасса 15 мая.
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