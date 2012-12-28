Сроки поставки запчастей выросли до 45 дней из-за проблем с платежами

Сроки поставок автозапчастей выросли почти в два раза в этом году, рассказал «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

По его словам, ситуация с доставкой деталей стабилизировалась к концу 2023 года. Тогда их привозили в среднем за две-три недели, а основными хабами стали Турция, Арабские Эмираты и Китай. Однако из-за задержек в проведении платежей с первыми двумя странами с начала 2024 года сроки изменились. Теперь поставки занимают не меньше месяца, сроки достигают 45 дней.Запрета на поставку комплектующих нет, однако в машинах используется много электроники, чипов, пояснил Евгений Уфимцев. Согласование тоже теперь занимает больше времени — элементы проверяют, чтобы они не были товарами двойного назначения.Средние сроки доставки деталей из Китая (в контейнерах) составляют 45 дней, а из ОАЭ — от 1,5 до 3 месяцев, сообщил заместитель гендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых.Время ремонта авто по ОСАГО сейчас в среднем занимает 50 рабочих дней с даты выдачи направления, рассказал генеральный директор консалтинговой компании в сфере страхования ООО «АСТ» Каро Карапетян. Однако по закону, машина не должна находиться на сервисе ремонта по ОСАГО более 30 дней.Поэтому доля ремонта по обязательной автогражданке сейчас составляет не более 3-5%, отметил управляющий партнер ГТК-Авто Александр Сагун. В остальных случаях организации перечисляют клиенту деньги.