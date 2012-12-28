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В России
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25 минут назад

Сроки поставки запчастей выросли до 45 дней из-за проблем с платежами

Сроки поставок автозапчастей выросли почти в два раза в этом году, рассказал «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

По его словам, ситуация с доставкой деталей стабилизировалась к концу 2023 года. Тогда их привозили в среднем за две-три недели, а основными хабами стали Турция, Арабские Эмираты и Китай. Однако из-за задержек в проведении платежей с первыми двумя странами с начала 2024 года сроки изменились. Теперь поставки занимают не меньше месяца, сроки достигают 45 дней.

Запрета на поставку комплектующих нет, однако в машинах используется много электроники, чипов, пояснил Евгений Уфимцев. Согласование тоже теперь занимает больше времени — элементы проверяют, чтобы они не были товарами двойного назначения.

Средние сроки доставки деталей из Китая (в контейнерах) составляют 45 дней, а из ОАЭ — от 1,5 до 3 месяцев, сообщил заместитель гендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых.

Время ремонта авто по ОСАГО сейчас в среднем занимает 50 рабочих дней с даты выдачи направления, рассказал генеральный директор консалтинговой компании в сфере страхования ООО «АСТ» Каро Карапетян. Однако по закону, машина не должна находиться на сервисе ремонта по ОСАГО более 30 дней.

Поэтому доля ремонта по обязательной автогражданке сейчас составляет не более 3-5%, отметил управляющий партнер ГТК-Авто Александр Сагун. В остальных случаях организации перечисляют клиенту деньги. 

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