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В России
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28 минут назад

ЦБ подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Власти определили параметры кредитных каникул для бизнеса — Центробанк (ЦБ) уже обсудил их с предпринимателями, а в ближайшие две-три недели завершится дискуссия с Минэком и Минфином, сообщил «Известиям» глава Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. По его словам, дискуссия между регулятором и ведомствами завершится в ближайшие две-три недели, после чего проект обсудят с Госдумой.

Каникулы предлагается предоставлять бизнесу на срок до шести месяцев по каждому конкретному кредитному договору и только один раз за срок его действия, подчеркнул Михаил Мамута. Законопроект предполагает, что такое послабление будут давать малому и среднему бизнесу, а также микропредприятиям, уточнили в пресс-службе ЦБ.

Льготный период смогут получить представители 70 различных отраслей, включая сельское хозяйство, общественное питание, туризм, IT и разработку программного обеспечения, рекламную деятельность, культуру, торговлю и ремонт автомобилей, пояснил член «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

Кредитные каникулы для бизнеса по своей сути — это реструктуризация задолженности, которая не отражается в кредитной истории заемщика, уточнили в пресс-службе Сбера.

При этом в банках есть собственные программы урегулирования задолженностей клиентов — но они отличаются в каждой организации, уточнили в пресс-службе ПСБ. Поэтому внедрение единого механизма в виде кредитных каникул упростит процессы реструктуризации и для банков, и для заемщиков.

Банки позитивно относятся к инициативе ЦБ — свою поддержку механизму выразили Сбер, ВТБ и ПСБ, выяснили «Известия». При этом Банк «Дом.рф» уже реализовал эту опцию для своих клиентов, сообщил представитель организации. Почта Банк сейчас оценивает возможность внедрения стандарта для подобного механизма, уточнили в пресс-службе организации.

Запустить постоянный механизм кредитных каникул, которые можно оформить раз в пять лет, в послании Федеральному Собранию распорядился президент Владимир Путин в феврале 2024-го. До этого такая мера поддержки была временной — во время пандемии и после начала спецоперации.

кредитные канинкулы
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