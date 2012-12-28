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В Минпромторге планируют увеличить максимальную рыночную долю торговых сетей

Регионы могут получить право самостоятельно определять максимальную рыночную долю торговых сетей. С таким предложением выступили представители Минпромторга на профильном совещании.

Регионы могут получить право самостоятельно определять максимальную рыночную долю торговых сетей, - считает Минпромторг. По федеральному закону она не должна превышать 25% в одном муниципальном образовании. Но ФАС выступает против, - передает РБК со ссылкой на источники.

Минпромторг предложил наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. Такую идею министерство озвучило на проведенном 7 мая совещании с представителями Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), торговых сетей и региональных властей, - сообщают источники издания и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, а также Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Сейчас доля торговых сетей в рамках Москвы, Санкт-Петербурга, а также одного муниципального района, округа или городского округа ограничена законодательством на федеральном уровне. У каждой торговой сети она не может превышать 25% от общего денежного объема продаж продовольственных товаров за предыдущий финансовый год. Соответствующие ограничения содержатся в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», они были приняты в 2009 году. Повышение порога обсуждалось в марте этого года — тогда с предложением увеличить максимальную долю сетей до 35% выступил глава Тамбовской области Максим Егоров. В случае если установленный сейчас порог превышен, сеть не может приобретать или арендовать в границах муниципального образования дополнительную площадь для торговой деятельности.

При этом региональные власти и торговые сети не поддержали единогласно изменения, - уточняет издание. Против выступил и ФАС. Отмечается, что изменения в законе может привести к уходу с рынка местных игроков, создать барьеры для входа новых компаний, особенно малых и средних предпринимателей.

В Минпромторге считают, что повышение установленной доли торговых сетей до 35% на всей территории страны сейчас нецелесообразно, - рассказал Евтухов.

«Тем не менее, по моему мнению, регионы все-таки должны иметь возможность сами принимать решение о том, что доля торговых сетей на их конкретной территории может быть выше или ниже той, что установлена законом в целом», — добавил замглавы Минпромторга.
экономика
торговые сети
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