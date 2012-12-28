В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
62-летняя липчанка поверила «сотрудникам ФСБ» и «Росфинмониторинга» и лишилась 2,5 миллиона рублей
Новый главный тренер «Металлурга» выступал за сборную Белоруссии, играл у Романцева, Сёмина и Газзаева
В России
60
сегодня, 17:00
В Минпромторге планируют увеличить максимальную рыночную долю торговых сетей
Регионы могут получить право самостоятельно определять максимальную рыночную долю торговых сетей. С таким предложением выступили представители Минпромторга на профильном совещании.
Минпромторг предложил наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. Такую идею министерство озвучило на проведенном 7 мая совещании с представителями Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), торговых сетей и региональных властей, - сообщают источники издания и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, а также Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Сейчас доля торговых сетей в рамках Москвы, Санкт-Петербурга, а также одного муниципального района, округа или городского округа ограничена законодательством на федеральном уровне. У каждой торговой сети она не может превышать 25% от общего денежного объема продаж продовольственных товаров за предыдущий финансовый год. Соответствующие ограничения содержатся в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», они были приняты в 2009 году. Повышение порога обсуждалось в марте этого года — тогда с предложением увеличить максимальную долю сетей до 35% выступил глава Тамбовской области Максим Егоров. В случае если установленный сейчас порог превышен, сеть не может приобретать или арендовать в границах муниципального образования дополнительную площадь для торговой деятельности.
При этом региональные власти и торговые сети не поддержали единогласно изменения, - уточняет издание. Против выступил и ФАС. Отмечается, что изменения в законе может привести к уходу с рынка местных игроков, создать барьеры для входа новых компаний, особенно малых и средних предпринимателей.
В Минпромторге считают, что повышение установленной доли торговых сетей до 35% на всей территории страны сейчас нецелесообразно, - рассказал Евтухов.
«Тем не менее, по моему мнению, регионы все-таки должны иметь возможность сами принимать решение о том, что доля торговых сетей на их конкретной территории может быть выше или ниже той, что установлена законом в целом», — добавил замглавы Минпромторга.
0
0
0
0
0
Комментарии