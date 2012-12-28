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В России
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20 минут назад

ЦБ РФ запустил акцию «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

Банк России 20 мая запустил акцию "Монетная неделя", в рамках которой до 2 июня можно будет обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет.

Акция «Монетная неделя» стартует 20 мая. До 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет, - сообщает пресс-служба Центробанка России.

Уточняется, что акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около 4000 подразделений 146 банков. Некоторые из них предложат клиентам сувениры. 

Всероссийская акция впервые прошла в прошлом году. В результате было собрано более 20 млн монет почти на 83 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.
монеты
купюры
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