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В России
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20 минут назад
ЦБ РФ запустил акцию «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Банк России 20 мая запустил акцию "Монетная неделя", в рамках которой до 2 июня можно будет обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет.
Уточняется, что акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около 4000 подразделений 146 банков. Некоторые из них предложат клиентам сувениры.
Всероссийская акция впервые прошла в прошлом году. В результате было собрано более 20 млн монет почти на 83 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.
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