ЦБ РФ запустил акцию «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

Банк России 20 мая запустил акцию "Монетная неделя", в рамках которой до 2 июня можно будет обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет.