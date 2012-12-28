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В России
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44 минуты назад
Экспорт вин из Грузии в РФ вырос почти в 2 раза
Экспорт грузинского вина в Россию увеличился в 1,9 раза в январе-апреле.
По ее информации, Грузия экспортировала в Россию 37,04 тыс. тонн вина на сумму $99,5 млн. За первые четыре месяца прошлого года аналогичный показатель составил 19,04 тыс. тонн на сумму $52,3 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 43,2%.
Объем поставок в Россию минеральной воды, а также газированных напитков, содержащих сахар, вырос на 11,4%, составив около 70,9 тыс. тонн. Импорт товаров из России в Грузию составил в январе - апреле $606,3 млн, что на 2,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. Импорт нефти и нефтепродуктов составил 239,5 тыс. тонн на сумму $183,7 млн, сократившись на 20,8%. При этом почти в 1,7 раза вырос объем поставок пшеницы и меслина, составив 78,5 тыс. тонн против 44 тыс. тонн в январе - апреле 2023 года.
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