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В России
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сегодня, 14:32
Губернатор Севастополя предложил сделать добровольными экзамены для школьников
Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Севастополе сделают добровольными.
Уточняется, что решение было принято из-за неспокойной обстановки в городе: за прошлую неделю район атаковали четыре раза, утром также звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей, - пояснил глава региона.
Поэтому губернатор обратился к Министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе — добровольными экзаменами. Он это предложение поддержал.
При этом отмечается, что в любом случае, ЕГЭ и ОГЭ будут проведены для тех детей, которым результаты итоговой аттестации всё же нужны для поступления в вузы. Разумеется, экзамены будут проводиться со всеми мерами предосторожности, - подчеркнул Развозжаев.
Если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно будет обратиться в школу с письменным заявлением. По всем возникающим вопросам можно обратиться к руководству школ или в Департамент образования и науки города Севастополя, - пояснил глава региона
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