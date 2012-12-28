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В России
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сегодня, 13:54

Россиян предупредили о мошеннической схеме с флюорографией за счет средств ОМС

Новая мошенническая схема подразумевает использование темы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Мошенники придумали новую уловку — они предлагают якобы пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования, в конечном итоге это может помочь злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам", - рассказал гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.

"Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования", — рассказал эксперт.

По его словам, звонок мошенников может быть очень похож на легитимный – флюорографию действительно рекомендуется проходить раз в год, и потому у жертвы атаки подозрение может не возникнуть, - передает РИА Новости.

"Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема, и – для подтверждения записи просто назвать код из смс", — отметил Калемберг.

По его словам, после того, как человек назвал код, могут быть реализованы два сценария. Первый – кодом может подтверждаться транзакция по списанию средств с его счета. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.

Второй, более распространенный последнее время сценарий, когда с помощью кода из смс злоумышленники получают доступ в портал госуслуг жертвы. После чего мошенники могут провести ряд махинаций: от получения микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данным всех документов можно перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.

Также мошенники обзванивают россиян под видом страховщиков, заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава. На деле — это программа, позволяющая получить удаленный доступ к устройству и похитить средства.
мошенничество
здоровье
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