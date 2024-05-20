Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей
В России
12
13 минут назад
Средний размер автокредита в РФ сократился в апреле до 1,4 миллиона рублей
На фоне роста стоимости автомобилей у российских дилеров растёт и средняя сумма автокредитов.
В марте показатель достиг 1,44 миллиона рублей, - отметили в Бюро. Отмечается, что в сравнении год к году размер суммы вырос почти на пять процентов — в апреле 2023 года он составлял 1,33 миллиона рублей.
Самым большим средний размер выданных в прошлом месяце автокредитов оказался в Москве (1,92 миллиона рублей), Московской области (1,69 миллиона) и Санкт-Петербурге (1,68 миллиона). А лидерами по его снижению оказались Ульяновская (на 9,1%), Самарская (на 5,6%) и Новосибирская (на 4,6%) области.
0
0
0
0
0
Комментарии