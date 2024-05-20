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В России
12
13 минут назад

Средний размер автокредита в РФ сократился в апреле до 1,4 миллиона рублей

На фоне роста стоимости автомобилей у российских дилеров растёт и средняя сумма автокредитов.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает, что средний размер автокредита, выданного на покупку новой машины или авто с пробегом, уменьшился в апреле на 3,1%, до 1,4 миллиона рублей, - передает Lenta.ru.

В марте показатель достиг 1,44 миллиона рублей, - отметили в Бюро. Отмечается, что в сравнении год к году размер суммы вырос почти на пять процентов — в апреле 2023 года он составлял 1,33 миллиона рублей.

Самым большим средний размер выданных в прошлом месяце автокредитов оказался в Москве (1,92 миллиона рублей), Московской области (1,69 миллиона) и Санкт-Петербурге (1,68 миллиона). А лидерами по его снижению оказались Ульяновская (на 9,1%), Самарская (на 5,6%) и Новосибирская (на 4,6%) области.
экономика
автокредит
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