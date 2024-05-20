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В мире
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13 минут назад
Спасатели нашли тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана
Команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси.
"Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз. Поиск тел завершен", - рассказал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. В авиакатастрофе также не удалось выжить главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору Восточного Азербайджана Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.
С экстренным заявлением выступило также правительство Исламской Республики. Министры заверили, что не допустят сбоев в управлении страной, несмотря на трагедию, - пишет Lenta.ru.
Трагедия случилась после визита главы Ирана в Азербайджан. Вертолёт, в котором находился глава страны, потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан.
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