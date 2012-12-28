Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей
Сегодня в Липецке: День травматолога, танцевальный юбилей и отцы чаще, чем матери, недовольны местом работы детей
В России
39
36 минут назад
Минобрнауки планирует ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе
Министерство науки и образования РФ предложило ликвидировать единственный в Европе филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.
Ведомство предложило ликвидировать филиал МГУ, находящийся в городе Копер в Словении — это на данный момент последний филиал вуза в Европе.
"Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу", — говорится в документе. В 14 пункте устава МГУ перечислены зарубежные филиалы вуза, в девятом абзаце указан филиал в Словении, - передает РИА Новости.
В пресс-службе Минобрнауки подтвердили, что проект постановления "разработан в связи с ликвидацией филиала университета в городе Копере Республики Словения и переименованием структурных подразделений университета".
Филиал МГУ в Словении открыли в 2017 году. Здание, где находился филиал, располагается в историческом центре Копера, рядом с Университетом Приморска на площади имени Иосипа Броз Тито.
В России филиалы МГУ сейчас работают в Китае, Азербайджане, Армении, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Там готовят специалистов для нужд экономики и социальной сферы этих стран.
0
0
0
0
0
Комментарии