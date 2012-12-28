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В России
2 минуты назад
Цена за золото обновила исторический максимум
Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex достигла нового исторического максимума, поднявшись выше 2450 долларов за тройскую унцию.
Это следует из данных торговой площадки.
По данным на 8:39 мск, цена на драгметалл составляла $2 451,4 за тройскую унцию (+0,4%).
По состоянию на 8:53 мск стоимость золота ускорила рост до $2 454,1 за унцию (+0,51%).
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