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В России
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35 минут назад
В Минобороны сообщили об уничтожении семи дронов за ночь над регионами РФ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской и Курской областями.
Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области, - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что два БПЛА были сбиты над Обоянским районом Курской области. Подробностей нет.
МЧС Белгородской области объявило опасность атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе в 2:21 и отменило в 5:08. Информации о последствиях пока нет.
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