С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
В России
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57 минут назад
Беспилотник влетел в окно дома в Белгороде
Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.
«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», — написал он. По словам губернатора, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Уточняется, что в результате атаки БПЛА, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль.
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