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Погода в Липецке
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
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В России
43
57 минут назад

Беспилотник влетел в окно дома в Белгороде

Беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на главу региона Вячеслав Гладков.

Осколки от взорвавшегося дрона попали на детскую площадку, где в этот момент и находилась девочка.

«Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», — написал он. По словам губернатора, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Уточняется, что в результате атаки БПЛА, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль.
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