С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
В России
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50 минут назад
Под Владимиром разбился самодельный самолет
"По предварительным данным, 19 мая около 14:45 в районе аэродрома Павловское, расположенного в Суздальском районе Владимирской области, упал самодельный одноместный самолет", — рассказали в ведомстве.
Управлял летательным аппаратом его конструктор, он погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу Суздальского района. Там уточнили, что самолет упал в поле.
Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента
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