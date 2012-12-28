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В России
38
50 минут назад

Под Владимиром разбился самодельный самолет

Одноместный самодельный самолет упал в Суздальском районе Владимирской области, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 19 мая около 14:45 в районе аэродрома Павловское, расположенного в Суздальском районе Владимирской области, упал самодельный одноместный самолет", — рассказали в ведомстве.

Управлял летательным аппаратом его конструктор, он погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу Суздальского района. Там уточнили, что самолет упал в поле.

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента
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