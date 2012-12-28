С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
В России
37
сегодня, 21:04
Пять вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае
Следователи возбудили уголовное дело по факту схода семи вагонов грузового поезда в Красноярском крае. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий направлены восстановительные поезда станций Красноярск, Уяр, Саянская.
Происшествие привело к задержке нескольких поездов дальнего следования: №205 Иркутск - Анапа, №81 Улан-Удэ - Москва, №375 Нерюнгри - Новосибирск, №70 Москва - Чита, №10 Москва - Владивосток, а также отмене трех пригородных электропоездов.
0
0
0
0
0
Комментарии