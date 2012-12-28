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42 минуты назад

Семь военнослужащих пострадали при взрыве в Военной академии связи

Семь военнослужащих пострадали в результате взрыва в Военной академии связи имени маршала С.М. Буденного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

"Около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного (Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв", — заявили в ведомстве, уточнив, что произошла произвольная детонация 76-миллиметрового снаряда времен Великой Отечественной войны.

Пострадавших военнослужащих доставили в медицинское учреждение Минобороны. Причины и обстоятельства произошедшего в академии выясняют представители командования округа.
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