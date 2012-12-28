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Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
В России
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18 минут назад
Один человек погиб в результате атаки дрона в Курской области
"В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего", — написал он.
Еще один сотрудник получил осколочное ранение, добавил врио губернатора. Им занимается бригада скорой помощи, а позже его госпитализируют в Рыльскую центральную районную больницу.
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