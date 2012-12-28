«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
В России
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22 минуты назад
Ликвидирован пожар в ТЦ в Магнитогорске Челябинской области
Пожар произошел утром 18 мая на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Во время работ на месте ЧП было обнаружено тело погибшей женщины.
К ликвидации возгорания были привлечены 36 человек и 11 единиц техники. Причины происшедшего устанавливаются. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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