«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
В России
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37 минут назад
В Киргизии во время ночных беспорядков пострадали 29 человек
"В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте", — сказал представитель ведомства.
По его словам, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя, где находится пострадавший гражданин Пакистана. У него диагностировали перелом челюсти, сейчас его готовят к операции. "Министр поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему", — добавили в Минздраве.
Минувшей ночью в Бишкеке, в районах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, начались стихийные акции протеста. Местные жители требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека разгорелся конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии.
Как заявили в Главном управлении внутренних дел Бишкека, милиция взяла под усиленную охрану все общежития, где проживают иностранцы.
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