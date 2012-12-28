«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
В России
45
сегодня, 17:21
Запрет на продажу энергетиков подросткам могут ввести в текущем году
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности его поддержала, но сам отзыв к нам еще не поступил, думаю, что он будет в Госдуме уже к концу этой недели. Поэтому мы направим документ на рассмотрение комитета 23 мая, а на пленарном заседании, которое будет через неделю после этого, примем его в первом чтении», — сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике от фракции «Единая Россия», один из авторов инициативы Максим Топилин.
Он отметил, что у правительства есть замечания, они будут учтены ко второму чтению. К нему депутаты, по его словам, будут готовиться также оперативно, чтобы заседание прошло в конце июня или начале июля. Парламентарий сослался на слова спикера ГД Вячеслава Володина, который отметил, что до августа нужно выйти на принятие этого законопроекта.
«Одно из главных замечаний правительства — как будет работать контроль за продажей энергетиков подросткам. Эту часть надо будет отработать. Кроме того, кабмин предложил привести понятия, которые используются в документе, в соответствии с техрегламентом. Мы уже провели переговоры со статс-секретарем Минздрава, надеюсь, что они окажут нам помощь в доработке законопроекта», — пояснил Максим Топилин.
0
0
0
0
0
Комментарии