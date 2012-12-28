«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
В России
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сегодня, 17:19
В России стали в 1,5 раза чаще предлагать работать сверхурочно
Чаще всего работа сверх нормы присутствует в предложениях для производственных специальностей — например, для инженеров-конструкторов и проектировщиков, технологов, операторов производственной линии, упаковщиков, комплектовщиков, пояснила «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Основная причина роста популярности переработок — дефицит сотрудников почти на всех уровнях (от руководящих позиций до линейного персонала), заявил директор Ventra HR Services Юрий Ефросинин. На первоначальном этапе (до трех-шести месяцев) работник может справиться с дополнительной нагрузкой, не теряя эффективность — но дальше у него может случиться выгорание, полагает руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский. В итоге никакой денежной мотивацией эту ситуацию уже не исправить, уверен он. Переработки в итоге приводят к текучести персонала, согласен Юрий Ефросинин из Ventra.
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