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В России
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9 минут назад
Доля отечественных вин в рознице превысит 60% в 2024 году
Отечественные вина к концу 2024 года будут занимать больше 60% места на полках российских магазинов.
«Этому будут способствовать защитные меры государства: повышение таможенных пошлин и индексация акцизов приведут к заметному росту цен на недорогие импортные вина и, вероятно, охладят спрос на них», — полагают авторы исследования.
Всего, по оценкам НКР, в страну в 2023 году было ввезено 42 млн дал бутилированных вин, из которых 8,4 млн дал пришлось на игристые вина, на сумму $968 млн. Годом ранее этот показатель составлял 39 млн дал на $888 млн, - передает РБК.
Главные страны-импортеры за 10 месяцев 2023 года не изменились: 30% пришлось на Италию, 17% — на Грузию, 13% — на Испанию, 8% — на Францию и 6% — Португалию. Доля вина из недружественных стран превышает 60% от импорта, несмотря на то, что во второй половине года, она стала сокращаться, отметили авторы исследования. Вместе с тем, по итогам 2023 года начала расти доля поставок из Грузии, Абхазии, Новой Зеландии и ЮАР.
Как отметили в НКР, с августа прошлого 2023 года дистрибьюторы наращивали закупки в дружественных странах, чтобы избежать дефицита.
Впервые доля отечественных виноделов на полках превысила 50% по итогам 2022 года. Тогда они получили 56% рынка, однако в 2023 году на фоне резкого роста цен из-за импортозависимости отрасли этот показатель несколько снизился.
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