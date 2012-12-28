Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новые подробности трагедии на улице Свиридова: девочка выпала с общего балкона
Происшествия
На дамбе лоб в лоб столкнулись автобус «ПАЗ» и «Хёндай»: водитель легковушки погиб
Происшествия
Трагедия на улице Свиридова: возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства
Общество
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Свиридова, кража тонны металла и битва за ремонт дорог
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +18
Погода в Липецке
На 15 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Мелом расчерчен асфальт на квадратики»
Общество
40-летний липчанин нашёл на улице телефон и может сесть на пять лет
Происшествия
Причиной потопа на проспекте Победы, 27 стал порыв на сетях «Квадры»
Общество
Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия
Читать все
33-летний тракторист купил права в интернете и устроился на работу
Общество
Выгораживавшую сожителя женщину осудили за ложные показания
Происшествия
Мигрант положил на стол участкового 9000 рублей и пытался перевести ему 5000 рублей
Происшествия
Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия
Потепление продолжается: в Липецкой области до +20
Погода в Липецке
В особую экономическую зону «Липецк» забрела дезориентированная косуля
Общество
«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
Общество
Прицеп от грузовика перекрыл полдороги под Липецком
Общество
У 26-летнего ельчанина нашли синтетические наркотики
Происшествия
Игорь Артамонов заработал за прошлый год 45,9 миллиона рублей
Общество
Читать все
В России
18
9 минут назад

Доля отечественных вин в рознице превысит 60% в 2024 году

Отечественные вина к концу 2024 года будут занимать больше 60% места на полках российских магазинов.

Доля российских вин на полках магазинов достигнет отметки в 60% в 2024 году, - говорится в исследовании агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) «Вино для России.

«Этому будут способствовать защитные меры государства: повышение таможенных пошлин и индексация акцизов приведут к заметному росту цен на недорогие импортные вина и, вероятно, охладят спрос на них», — полагают авторы исследования.

Всего, по оценкам НКР, в страну в 2023 году было ввезено 42 млн дал бутилированных вин, из которых 8,4 млн дал пришлось на игристые вина, на сумму $968 млн. Годом ранее этот показатель составлял 39 млн дал на $888 млн, - передает РБК.

Главные страны-импортеры за 10 месяцев 2023 года не изменились: 30% пришлось на Италию, 17% — на Грузию, 13% — на Испанию, 8% — на Францию и 6% — Португалию. Доля вина из недружественных стран превышает 60% от импорта, несмотря на то, что во второй половине года, она стала сокращаться, отметили авторы исследования. Вместе с тем, по итогам 2023 года начала расти доля поставок из Грузии, Абхазии, Новой Зеландии и ЮАР.

Как отметили в НКР, с августа прошлого 2023 года дистрибьюторы наращивали закупки в дружественных странах, чтобы избежать дефицита.

Впервые доля отечественных виноделов на полках превысила 50% по итогам 2022 года. Тогда они получили 56% рынка, однако в 2023 году на фоне резкого роста цен из-за импортозависимости отрасли этот показатель несколько снизился.
экономика
вино
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru