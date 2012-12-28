«Услышала гул, сильный и непрекращающийся»: квартиру заливает из трубы, которую никто не может перекрыть
В России
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46 минут назад
В Минсельхозе прогнозируют рекорд по экспорту зерновой продукции
Россия в 2024 году идет на рекорд по экспорту зерновой продукции.
В прошлом году экспорт составил $43,5 млрд.
Глава Минсельхоза напомнила, что в соответствии с майским указом президента перед отраслью поставлена задача нарастить к 2030 году экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Исходя из того, что в 2021 году экспорт составил $37 млрд, в 2030 году он должен будет достичь $55 млрд, сообщается в презентации.
Еще одна задача, поставленная президентом, - увеличить к 2030 году по сравнению с 2021 годом производства продукции АПК на 25%.
Как сказано в презентации, в 2024 году по сравнению с 2021 годом производство должно вырасти на 2,9%.
По данным Росстата, в 2023 году по сравнению с 2022 годом сельхозпроизводство снизилось на 0,3% против роста на 11,3% в 2022 году.
Согласно основным параметрам макропрогноза на 2024-2027 годы, который был одобрен на заседании правительства в конце апреля, в 2024 году по сравнению с предыдущим годом производство сельхозпродукции может снизиться 1,9%. На 2025 год прогнозируется рост в 4%, на 2026 год - в 1,7%. Прогноз на 2027 год также составляет 1,7%.
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