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В России
35
46 минут назад

В Минсельхозе прогнозируют рекорд по экспорту зерновой продукции

Россия в 2024 году идет на рекорд по экспорту зерновой продукции.

Глава Минсельхоза Оксана Лут на пленарной сессии "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" на международной выставке-форуме "Россия" заявила, что экспорт сельхозпродукции из России в этом году может достичь $45 млрд, - передает "Интерфакс".

В прошлом году экспорт составил $43,5 млрд.

Глава Минсельхоза напомнила, что в соответствии с майским указом президента перед отраслью поставлена задача нарастить к 2030 году экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Исходя из того, что в 2021 году экспорт составил $37 млрд, в 2030 году он должен будет достичь $55 млрд, сообщается в презентации.

Еще одна задача, поставленная президентом, - увеличить к 2030 году по сравнению с 2021 годом производства продукции АПК на 25%.

Как сказано в презентации, в 2024 году по сравнению с 2021 годом производство должно вырасти на 2,9%.

По данным Росстата, в 2023 году по сравнению с 2022 годом сельхозпроизводство снизилось на 0,3% против роста на 11,3% в 2022 году.

Согласно основным параметрам макропрогноза на 2024-2027 годы, который был одобрен на заседании правительства в конце апреля, в 2024 году по сравнению с предыдущим годом производство сельхозпродукции может снизиться 1,9%. На 2025 год прогнозируется рост в 4%, на 2026 год - в 1,7%. Прогноз на 2027 год также составляет 1,7%.
экспорт
зерно
экономика
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