В мире
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33 минуты назад
Финляндия хочет запретить россиянам покупать недвижимость в стране
Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить эффективное выдворение лиц, которые находятся в стране незаконно, и лучше защитить общественный порядок и национальную безопасность, - отмечает министерство.
Максимальный срок содержания под стражей будет продлен с 12 до 18 месяцев в ситуациях, связанных с выдворением из страны, - передает ТАСС.
Правительство предлагает отзывать вид на жительство у иностранца, находящегося за пределами Финляндии, и налагать запрет на въезд, если лицо представляет угрозу общественному порядку или национальной безопасности, не заслушав его аргументы в Финляндии.
Проект закона предусматривает возможность наложения срочного запрета на въезд гражданина третьей страны на срок до 15 лет. Действующий закон позволяет запрещать въезд на срок не более пяти лет.
Комментарии к законопроекту от всех заинтересованных сторон принимаются до 28 июня, - пояснили в МВД.
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