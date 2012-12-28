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33 минуты назад

Финляндия хочет запретить россиянам покупать недвижимость в стране

Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии.

Финское министерство внутренних дел разослало для комментариев общественности проект закона, который ужесточит положения о задержании, предусмотрит возможность отзыва вида на жительство (ВНЖ) у иностранца, находящегося за пределами Финляндии, и увеличит срок запрета на въезд в страну с 5 до 15 лет. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить эффективное выдворение лиц, которые находятся в стране незаконно, и лучше защитить общественный порядок и национальную безопасность, - отмечает министерство.

Максимальный срок содержания под стражей будет продлен с 12 до 18 месяцев в ситуациях, связанных с выдворением из страны, - передает ТАСС.

Правительство предлагает отзывать вид на жительство у иностранца, находящегося за пределами Финляндии, и налагать запрет на въезд, если лицо представляет угрозу общественному порядку или национальной безопасности, не заслушав его аргументы в Финляндии.

Проект закона предусматривает возможность наложения срочного запрета на въезд гражданина третьей страны на срок до 15 лет. Действующий закон позволяет запрещать въезд на срок не более пяти лет.

Комментарии к законопроекту от всех заинтересованных сторон принимаются до 28 июня, - пояснили в МВД.
Финляндия
недвижимость
экономика
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