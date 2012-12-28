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сегодня, 14:19

В Белгородской области жителей Шебекино эвакуируют из-за угрозы взрыва

Место оцепили полицейские и участники территориальной самообороны.

В белгородском городе Шебекино в частном секторе объявлена эвакуация после обнаружения воронки в которой, предположительно, находится взрывоопасный предмет, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.

Работают все службы. Место падения оцеплено силами УМВД и самообороны, - говорится в сообщении.

Всех жителей близлежащих домов губернатор попросил временно выехать в безопасное место - в ПВР до 18 часов. Готовится площадка для работы саперов. Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны.

На месте находится глава округа Владимир Николаевич Жданов и начальник Управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев.

Ранее утром Гладков сообщил о гибели женщины с 4-летним ребенком в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль в поселке Октябрьский и ранении главы семейства - водителя машины.

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощь БПЛА, - сообщил глава региона.

С самого утра село Грузское Борисовского района атаковано дронами: всего было сброшено 4 взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждено 2 транспортных средства. Никто из мирных жителей не пострадал.

В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частное жилое домовладение - в результате взрыва повреждены хозпостройка и забор. Никто не пострадал.

Губернатор также сообщил о начале выплат с 17 мая в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи для жителей с регистрацией в наиболее часто обстреливаемых населенных пунктах региона.
Белгород
угроза взрыва
эвакуация
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