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сегодня, 14:19
В Белгородской области жителей Шебекино эвакуируют из-за угрозы взрыва
Место оцепили полицейские и участники территориальной самообороны.
Работают все службы. Место падения оцеплено силами УМВД и самообороны, - говорится в сообщении.
Всех жителей близлежащих домов губернатор попросил временно выехать в безопасное место - в ПВР до 18 часов. Готовится площадка для работы саперов. Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны.
На месте находится глава округа Владимир Николаевич Жданов и начальник Управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьев.
Ранее утром Гладков сообщил о гибели женщины с 4-летним ребенком в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль в поселке Октябрьский и ранении главы семейства - водителя машины.
Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощь БПЛА, - сообщил глава региона.
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С самого утра село Грузское Борисовского района атаковано дронами: всего было сброшено 4 взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждено 2 транспортных средства. Никто из мирных жителей не пострадал.
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В селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частное жилое домовладение - в результате взрыва повреждены хозпостройка и забор. Никто не пострадал.
Губернатор также сообщил о начале выплат с 17 мая в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи для жителей с регистрацией в наиболее часто обстреливаемых населенных пунктах региона.
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