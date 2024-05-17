В России
50
сегодня, 13:27
Врач предупредил россиян о новых кишечных инфекциях
Чаще стала встречаться диарея, вызванная антибиотиками.
По его словам, инфекции постоянно эволюционируют и появляются новые, например, диарея при коронавирусе, которой раньше не было, или при астровирусе, бокавирусе и других инфекциях. "Чаще стала встречаться диарея, вызванная антибиотиками и другими лекарствами — например, препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Меняются образ жизни и питание, и это тоже влияет на эволюцию инфекций. Важно, чтобы и сам человек хорошо себя знал, прислушивался к себе, ведь кишечная инфекция — это в первую очередь природный механизм, направленный на очищение организма", — отметил специалист.
При лечении кишечных заболеваний, продолжил врач, стали чаще использовать пробиотики и противовирусные препараты, например, интерфероны, поскольку раньше вирусы не выявлялись и препаратов таких не было. "Кишечные инфекции существуют тысячи лет и будут существовать и дальше, а мы должны уметь их лечить и профилактировать", — считает специалист.
Он подчеркнул, что в настоящее время в стране активно развивается фарминдустрия и удается замещать многие импортные препараты — так, выпускавшийся в Финляндии и других странах Европы "Регидрон" будет производиться в России. "Это раньше мы сталкивались с трудностями: нужны были одноразовые пакеты для упаковки, хорошая безводная глюкоза, чистые соли без примесей. А сейчас это не проблема", — заверил изобретатель, добавив, что для дальнейшего роста фармацевтической отрасли нужно думать не о выручке, а развивать схему клинических испытаний, теснее работать с учеными и клиниками.
0
0
0
0
0
Комментарии