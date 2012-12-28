В Минсельхозе заявили о гибели тысяч гектаров посевов из-за заморозков

В этом году в России наблюдалась необычно холодная весна, что привело к гибели значительной части посевов из-за заморозков. Особенно пострадали озимые культуры, такие как пшеница, ячмень и масличные.