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В России
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сегодня, 12:49

В Минсельхозе заявили о гибели тысяч гектаров посевов из-за заморозков

В этом году в России наблюдалась необычно холодная весна, что привело к гибели значительной части посевов из-за заморозков. Особенно пострадали озимые культуры, такие как пшеница, ячмень и масличные.

Весна в России на редкость холодная, и урожай зерна может сильно пострадать. Из-за заморозков ввели режим ЧС в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Орловской областях, то же — в 32 районах Волгоградской. Список рискует пополниться Саратовской областью и Уральским федеральным округом, - сообщает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

По данным Минсельхоза, примерно 1% посевов, или около 830 тысяч гектаров, погиб. Это может серьёзно повлиять на урожай зерновых культур, особенно пшеницы, что уже отразилось на росте цен на зерно на мировых рынках.

Несмотря на эти трудности, эксперты уверены, что продовольственная безопасность России не под угрозой. Производство зерна в стране значительно превышает внутренние потребности, а благодаря запасам прошлых лет, экспорт зерна сможет продолжаться.

Аномальные погодные условия и в других странах. Так, Францию и Германию заливают дожди, США и Австралию мучает засуха. В первую очередь пострадает пшеница. На Чикагской товарной бирже фьючерсы на июль подскочили до 6,5 доллара за бушель. Это максимум с августа 2023 года, и цены продолжают расти, - передает РИА Новости.
заморозки
непогода
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