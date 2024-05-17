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сегодня, 12:00
Врач рассказала о риске гипертонии при приеме противовоспалительных
Кардиолог Наталия Блинова рассказала, можно ли «заполучить» гипертонию по наследству.
"Гипертония или артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, которое характеризуется постоянным повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. Обычно повышенное давление сопровождается головной болью, головокружением или общим дискомфортом. При резком повышении давления может возникнуть нарушения зрения, координации, боли в области сердца, тошнота, рвота. В некоторых случаях патология никак себя не проявляет, и человек может не подозревать, что он в опасности, именно поэтому важно регулярно отслеживать свое давление. Также проявления гипертонии могут различаться в зависимости от стадии развития болезни", - отметила специалист.
"Выделяют три стадии заболевания. При первой стадии мы просто говорим о наличии артериальной гипертонии, при этом органы и системы еще нормально функционируют, и никаких сопутствующих, в том числе сердечно-сосудистых, заболеваний у пациента нет", - пояснила врач.
"Вторая стадия уже характеризуется поражением сердца, головного мозга, сосудов и почек. При третьей стадии у пациента уже не просто нарушается работа органов, а появляются грозные осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Это инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца, почечная и сердечная недостаточность", - рассказала эксперт.
Примерно в 5-15% случаев гипертония является следствием другого заболевания - например, целого ряда заболеваний почек, сужения почечных артерий, эндокринных заболеваний. Однако в 80-90 процентах случаев выявить точную причину возникновения болезни нельзя.
Наталия Блинова также отметила, что существует ряд факторов, повышающих риск развития гипертонии. Это ожирение, избыточное потребление соли, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственная предрасположенность. все эти факторы в сочетании могут привести к гипертонии.
Повышает риск развития гипертонии прием оральных контрацептивов, нестероидных противовоспалительных препаратов, гормональных препаратов.
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