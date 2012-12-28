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В России
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16 минут назад

В РФ хотят переименовать отечественный самолет Superjet

Глава "Ростеха" Чемезов заявил, что самолеты Superjet могут переименовать в "Яковлев".

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) откажется от использования названия Superjet, - заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов (авиастроитель входит в состав госкорпорации). "У нас это все под КБ им. А.С. Яковлева, и я думаю, что так и будет — "Яковлев", — рассказал он.

Sukhoi Superjet 100, разработка которого началась еще в начале 2000-х, стал первым проектом по созданию в России с нуля современного крупносерийного пассажирского самолета после распада СССР. Первоначальное его название — Russian Regional Jet, или региональный ближнемагистральный самолет, в 2006-м проект был переименован в SSJ100. Приставка Sukhoi относится к названию компании-разработчика проекта — "Гражданские самолеты Сухого" (переименована в "Региональные самолеты", в статусе филиала вошла в ПАО "Яковлев", который также должен запустить серийное производство МС-21). Первый полет борт совершил в 2008 году, в коммерческую эксплуатацию был введен в 2011 году (первым эксплуатантом стала армянская Armavia), - передает РБК.

На момент начала эксплуатации импортные комплектующие составляли почти 80% конструкции. В 2018 году было объявлено о создании новой модели самолета с большей долей российских частей. В том же году ОАК был передан в «Ростех». Впервые о возможном уходе от иностранного названия сам Сергей Чемезов заговорил в 2019 году — после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево. «Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — заявил он ранее. «Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием <...> гражданских самолетов. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — объяснял и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

О переименовании Сергей Чемезов вновь заговорил публично спустя два года. «Мы создаем новую модификацию «Суперджета» (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — задавался тогда вопросом Чемезов и даже не исключал проведение всероссийского конкурса.

О том, что новое название практически выбрано, в январе 2024-го рассказал и Денис Мантуров, на тот момент занимавший пост вице-премьера и министра промышленности: «Не скрою, мы ведем работу в этом направлении [объединения брендов]. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но, очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим».

Название «Яковлев» (в честь Александра Яковлева, советского авиаконструктора и генконструктора ОКБ им. Яковлева) в прошлом году получила корпорация «Иркут», входящая в ОАК и занимающаяся производством SSJ и МС-21.
Superjet
самолет
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