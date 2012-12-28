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58 минут назад
Средства ПВО за ночь уничтожили свыше ста дронов ВСУ в четырех регионах РФ
Силы ПВО уничтожили и перехватили больше ста беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и Краснодарским краем.
Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пятьдесят один БпЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БпЛА над территорией Краснодарского края, шесть БпЛА над территорией Белгородской области и один БпЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти безэкипажных катеров. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом. На восстановление работы подстанции понадобится около суток, уточнил он.
Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском, написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате падения дронов возникли пожары, их тушат. По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что «ночь прошла тяжело». По его словам, в поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в результате погибла мать с четырехлетним ребенком. Отец и водитель машины получили ранения.
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