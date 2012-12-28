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В России
33
23 минуты назад

Китайские банки отказывают российским предпринимателям в транзакциях

В апреле 2024 года платежи некоторых российских фирм проходили, была уверенность в дальнейшем сотрудничестве, но теперь связи обрываются.

Российские предприниматели бьют тревогу из-за проблем в расчетах с китайскими товарами. В апреле 2024 года платежи некоторых российских фирм проходили, была уверенность в дальнейшем сотрудничестве, но теперь связи обрываются. Отказы российский бизнес получают по причине того, что китайские банки боятся попасть под вторичные санкции из-за сотрудничества с российскими компаниями, - передает Bfm.ru.

Представители бизнеса жалуются, что крупные китайские банки не просто не проводят платежи, но и замораживают деньги на месяц-полтора, затем возвращая их обратно.

"Вы из России, мы с вами не будем работать", — такие комментарии может получить бизнес.

При этом самым быстрым и надежным способом для проведений платежей в Китае остается филиал российского ВТБ в Шанхае. Однако загруженность филиала настолько велика, что открытия счета там можно ждать до года.

По словам Татьяны Кулябиной, гендиректора Holding Finance Broker, ее компании удалось открыть там счет, но ожидание заняло продолжительной время. Она также уточнила, что крупнейшие китайские банки, например, China Bank принимал платежи, но затем возвращал средства обратно.
экономика
банки
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