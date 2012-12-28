«Еще немного, еще чуть-чуть?»: Ася Франценюк надеется убрать с улиц Липецка нелегальные киоски
20-летний мужчина из Пензы выманил у 22 жителей Липецка, Воронежа, Казани, Магнитогорска и Кирова 8 миллионов рублей
В России
40
48 минут назад
Россиянам стали чаще отказывать в шенгенской визе
Российским туристам стали в семь раз чаще по сравнению с допандемийным периодом отказывать в шенгенской визе.
Всего было подано свыше 520 тыс. запросов, таким образом, отказы получили 13,7% обратившихся. В 2019 году этот показатель составлял около 1,5%, то есть число отказов выросло в 9 раз, - передает ТАСС.
Более половины всех выданных виз (почти 221 тыс.) были многоразовыми, их количество сократилось в 16 раз по сравнению с 2019 годом.
Помимо выдачи стандартных шенгенских виз россиянам предоставили около 10 тыс. виз типа LTV, которые разрешают посещение только одной страны сообщества. Здесь соотношение статистики с 2019 годом противоположное - число выросло в 10 раз, это объясняется тем, что сейчас эти визы в некоторых случаях используются как замена шенгенским.
0
0
0
0
0
Комментарии