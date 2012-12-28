Утечки конфиденциальной информации из-за кибератак в России выросли до 72%

Кража конфиденциальных данных частных лиц стала одной из самых распространенных последствий кибератак, ее доля в I квартале 2024-го выросла до 72%, тогда как за тот же период 2023-го она составляла 59%, узнали «Известия».

Если в I квартале 2023-го доля утечек конфиденциальной информации составляла 59% для частных лиц и 51% для организаций, то в этом году количество «похищений» выросло на 13 п.п для частных лиц, составив 72%, и на 3 п.п. для организаций — 54%, говорится в исследовании компании Positive Technologies.Центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» предоставил «Известиям» иные данные по российским организациям. Так, за 2023-й было зафиксировано 420 атак, связанных с кражей конфиденциальной информации. При этом за первые 2,5 месяца 2024-го уже утекли данные о 170 компаний, что составляет 40% от всего числа атак в 2023 году.Количество опубликованных данных составило 450 млн строк, среди них — 27,7 млн скомпрометированных e-mail и 137 млн телефонных номеров.Первые места по числу атак заняли сферы услуг и электронной коммерции — 28% и 26% соответственно. Ранее они не уделяли должного внимания информационной безопасности (ИБ) из-за низкой заинтересованности хакеров.В «Лаборатории Касперского» больше всего утечек данных зафиксировали в сфере ритейла. Однако если смотреть на объемы информации, то более 72 млн, или 87% всех пользовательских данных, опубликованных за I квартал 2024 года, относятся к финансовым организациям, добавили там.