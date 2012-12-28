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В России
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Власти направят на льготные кредиты рекордный триллион в 2024 году
На субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования из бюджета направят 960 млрд рублей в 2024 году, подсчитали эксперты ИКСИ и Института экономики роста имени П.А. Столыпина. Это рекордная сумма для казны, говорится в исследовании. В последние годы расходы на субсидирование льготных программ составляли в среднем 600-800 млрд в год.
«Увеличение расходов бюджета на субсидирование процентных ставок в этом году связано с резким повышением ключевой (до 16%)», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
В связи с высокими бюджетными расходами и ключевой ставкой Минфин предлагает сворачивать льготные программы и ужесточать условия по тем, что сохраняются. Как напомнила Ольга Беленькая, с июля 2024-го власти свернут льготную программу на новостройки. А семейную продлят до 2030-го.
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