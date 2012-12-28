Власти направят на льготные кредиты рекордный триллион в 2024 году

На субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования из бюджета направят 960 млрд рублей в 2024 году, подсчитали эксперты ИКСИ и Института экономики роста имени П.А. Столыпина. Это рекордная сумма для казны, говорится в исследовании. В последние годы расходы на субсидирование льготных программ составляли в среднем 600-800 млрд в год.