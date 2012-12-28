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Бизнес
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43 минуты назад

МегаФон разогнал интернет в особой экономической зоне «Липецк»

Техническая служба оператора ввела в эксплуатацию новое телеком-оборудование на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа в Грязинском районе Липецкой области. Теперь компаниям резидентам, большая часть из которых представлена крупными российскими и международными производствами, доступен мобильный интернет со средней скоростью 50 Мбит/с.

Липецкую особую экономическую зону называют одной из лучших в стране: здесь создано более 5 тысяч рабочих мест, зарегистрированы около 60 резидентов из разных стран мира, которые получают налоговые льготы, свободную таможенную зону, качественную инженерную инфраструктуру.

«Наряду со множеством преференций и удобной логистикой наших резидентов привлекает целый комплекс инженерных систем и готовых технических решений. Большую роль для любого бизнеса играет качественная связь и быстрый интернет. Это один из факторов инвестиционной привлекательности нашей территории. Вместе с МегаФоном нам удалось прокачать связь на удаленном участке Грязинской площадки, где базируется крупнейшее предприятие по поставке красок, покрытий и химических соединений. Теперь работать и управлять бизнесом в ОЭЗ будет еще удобнее», – говорит генеральный директор особой экономической зоны «Липецк» Александр Базаев.

Установленное телеком‑оборудование поддерживает современные средние и высокочастотные диапазоны, которые гарантируют высокую скорость и хорошую проникающую способность сотового сигнала. Кроме того, на всей площадке теперь работает технология VoLTE. Она позволяет сохранять качество и высокую чёткость голоса во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах.

«Благодаря установке нового оборудования скорость мобильного интернета выросла на 20-25%. Это позволяет пользоваться всеми цифровыми сервисами, вести прямые трансляции, пересылать фото и видео. Резиденты также могут адаптировать под нужды бизнеса различные умные устройства: от кондиционеров и освещения до специального оборудования и систем безопасности, что делает работу на территории ОЭЗ более комфортной и отвечающей самым современным цифровым требованиям», – отмечает технический руководитель МегаФона в Липецкой области Андрей Сперанский.

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