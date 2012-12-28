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В России
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46 минут назад
Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум до ₽17,7 тыс. в 2025 году
Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум до 17 733 рублей на душу населения в 2025 году.
Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
"Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 19 329 рублей, пенсионеров – 15 250 рублей, детей – 17 201 рублей", - прокомментировали проект постановления в пресс-службе Минтруда.
Уточняется, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей, - передает РИА Новости.
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