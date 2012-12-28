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сегодня, 12:51

Роспотребнадзор не видит оснований для развития стрептококковой инфекции в РФ

Роспотребнадзор может в режиме реального времени выявлять граждан с сильными инфекционными заболеваниями.

Роспотребнадзор следит за эпидситуацией, связанной с ростом заболеваемости стрептококковой инфекцией в Японии, в настоящее время нет оснований, указывающих на предпосылки развития негативного сценария для россиян, - сообщает пресс-служба ведомства.

"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших стрептококковой инфекцией в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации Национального института инфекционных заболеваний (NIID) Японии, в стране отмечается увеличение заболеваемости фарингитами, вызванными стрептококком группы А, - пояснили в пресс-службе. Данный факт может быть связан с действием сезонных факторов – для стрептококковой инфекции характерен подъём заболеваемости в весенний период, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическая ситуация в России находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора, что позволяет обеспечивать стабильную готовность к появлению и распространению инфекций, - подчеркнули в пресс-службе.

Наиболее частой формой инфекции является развитие острого тонзиллофарингита, клинически проявляющегося повышением температуры тела; появлением головной боли, слабости, болей в горле; развитием воспалительного процесса в глотке.

Помимо этого, возбудитель является этиологическим фактором скарлатины; рожистого воспаления; импетиго.

К редким формам инфекции относят развитие некротизирующих фасциита, миозита, которые клинически выражаются в развитии воспалительных процессов в мягких тканях. Тяжёлые формы стрептококковой инфекции связаны с развитием инфекционно-токсического шока.
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