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В России
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сегодня, 12:51
Роспотребнадзор не видит оснований для развития стрептококковой инфекции в РФ
Роспотребнадзор может в режиме реального времени выявлять граждан с сильными инфекционными заболеваниями.
"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших стрептококковой инфекцией в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", - говорится в сообщении.
Согласно официальной информации Национального института инфекционных заболеваний (NIID) Японии, в стране отмечается увеличение заболеваемости фарингитами, вызванными стрептококком группы А, - пояснили в пресс-службе. Данный факт может быть связан с действием сезонных факторов – для стрептококковой инфекции характерен подъём заболеваемости в весенний период, - уточнили в Роспотребнадзоре.
Эпидемиологическая ситуация в России находится на постоянном мониторинге и контроле Роспотребнадзора, что позволяет обеспечивать стабильную готовность к появлению и распространению инфекций, - подчеркнули в пресс-службе.
Наиболее частой формой инфекции является развитие острого тонзиллофарингита, клинически проявляющегося повышением температуры тела; появлением головной боли, слабости, болей в горле; развитием воспалительного процесса в глотке.
Помимо этого, возбудитель является этиологическим фактором скарлатины; рожистого воспаления; импетиго.
К редким формам инфекции относят развитие некротизирующих фасциита, миозита, которые клинически выражаются в развитии воспалительных процессов в мягких тканях. Тяжёлые формы стрептококковой инфекции связаны с развитием инфекционно-токсического шока.
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