В выходные пройдет VI Липецкий полумарафон: вокруг Центрального пляжа ограничивается движение
Пенсионерка в час ночи обратилась в полицию: в течение вчерашнего дня она перевела мошенникам 495 000 рублей
В России
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44 минуты назад
В Крыму предотвращен теракт на железной дороге
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе.
Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, и надежную защиту нашей республики.
Ранее ФСБ задержала шпионов, планировавших взорвать ж/д пути в Крыму.
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