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В России
21
15 минут назад

Глава Севастополя сообщил о повреждении частных домов в результате прилетов

Несколько домов получили повреждения в Севастополе в результате удара ракетами ATACMS со стороны ВСУ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Телеграм-канале, что в одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина.

Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон, - говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал.

Тип сбитых ракет устанавливается. Не сдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.

Ранее в Минобороны сообщили, что накануне около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории РФ.

Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым.
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прилеты
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