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В России
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15 минут назад
Глава Севастополя сообщил о повреждении частных домов в результате прилетов
Несколько домов получили повреждения в Севастополе в результате удара ракетами ATACMS со стороны ВСУ.
Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон, - говорится в сообщении.
Никто из людей не пострадал.
Тип сбитых ракет устанавливается. Не сдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено.
Ранее в Минобороны сообщили, что накануне около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории РФ.
Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым.
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