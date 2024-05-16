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Бизнес
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48 минут назад
Липчанам раскрыли возможности туманного гейминга
МТС объявила сразу о двух событиях для геймеров.
Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к более 10 тыс. играм. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. С помощью платформы туманного гейминга МТС Fog Play можно запускать «тяжелые» игры даже на самом слабом ПК, так как в качестве серверов для запуска игр выступают мощные игровые компьютеры других пользователей.
Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. В 2023 году плата за игровой процесс в среднем составила 23 рубля за час.
Кроме того, этим летом МТС запустит первый тариф для мобильного гейминга. Десятки миллионов российских мобильных геймеров смогут получить эксклюзивные предложения. Это не только безлимитный интернет-трафик на игры, но и доступ к уникальным внутриигровым предметам, промокодам и другим бонусам внутри популярнейших франшиз, таких как Devil May Cry: Peak of Combat (12+) и Mobile Legends: Bang Bang (12+). До конца 2024 года МТС планирует значительно расширить количество тайтлов в рамках нового тарифа.
«Мы видим, что интерес к геймингу растёт. Например, в апреле 2024 года количество уникальных игроков в популярных мобильных играх увеличилось на 10% по сравнению с апрелем прошлого года. Поэтому мы предлагаем нашим абонентам актуальные продукты и активности, включая кибертурниры и розыгрыши мерча для геймеров», — рассказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.
Фото с фотостока unsplash.
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