Липчанам раскрыли возможности туманного гейминга

МТС объявила сразу о двух событиях для геймеров.

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Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к более 10 тыс. играм. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. С помощью платформы туманного гейминга МТС Fog Play можно запускать «тяжелые» игры даже на самом слабом ПК, так как в качестве серверов для запуска игр выступают мощные игровые компьютеры других пользователей.Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. В 2023 году плата за игровой процесс в среднем составила 23 рубля за час.Кроме того, этим летом МТС запустит первый тариф для мобильного гейминга. Десятки миллионов российских мобильных геймеров смогут получить эксклюзивные предложения. Это не только безлимитный интернет-трафик на игры, но и доступ к уникальным внутриигровым предметам, промокодам и другим бонусам внутри популярнейших франшиз, таких как Devil May Cry: Peak of Combat (12+) и Mobile Legends: Bang Bang (12+). До конца 2024 года МТС планирует значительно расширить количество тайтлов в рамках нового тарифа.«Мы видим, что интерес к геймингу растёт. Например, в апреле 2024 года количество уникальных игроков в популярных мобильных играх увеличилось на 10% по сравнению с апрелем прошлого года. Поэтому мы предлагаем нашим абонентам актуальные продукты и активности, включая кибертурниры и розыгрыши мерча для геймеров», — рассказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.