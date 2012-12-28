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В России
39
48 минут назад

В РФ начали испытания видимости беспилотников большой авиацией

На аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом начались испытания системы наблюдения за беспилотниками, которую используют для регулирования полетов авиации.

Систему наблюдения за беспилотными воздушными судами, которая используется для регулирования полетов большой авиации, начали тестировать в России на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом, это позволит соединить в небе полеты всех видов воздушных судов, при этом обеспечивая полную безопасность по международным стандартам ICAO, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "Авиателекоминвест" Александр Игнатьев.

Проект реализуется крупным разработчиком и производителем цифровых средств наблюдения за полетами воздушных судов ООО "Авиателекоминвест", производителями БАС ООО "Геоскан" и ООО "ДИАМ-АЭРО", а также научно-исследовательским центром "Аэроскрипт".

"В Путилово мы развернули наземную станцию автоматического зависимого наблюдения АЗНВ 1090 ES, которая получает данные наблюдения за воздушными судами, оборудованными транспондерами, и передает полетные данные в систему "Небосвод" по стандартному протоколу Asterix cat21. Разрабатываемые нами решения являются технологической основой безопасного использования БВС как в совместном с пилотируемыми воздушными судами пространстве, так и в выделенных окружениях, таких, как очень малые высоты (VLL) и пространство городской аэромобильности", - рассказал Игнатьев, добавив, что полеты совместно с пилотируемым бортом малой авиации пройдут в конце мая.

По его словам, "стандарт автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090ES принят во всем мире для наблюдения за воздушными судами гражданской авиации".

Данный стандарт подразумевает, что борт самостоятельно определяет в воздухе свое местоположение по GPS, ГЛОНАСС и затем отправляет эти данные на наземную станцию АЗН-В по рекомендованному ICAO и используемому во всей гражданской авиации стандарту передачи данных 1090ES.

Как пояснил РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" (компания-разработчик цифровой платформы "Небосвод") Алексей Хрипунов, сервис обнаружения конфликтов в воздухе успешно тестируется в Путилово с 2023 года.
"Мы интегрируем в "Небосвод" беспилотные аппараты российских разработчиков и производителей БАС. Можно сказать, что уже более 80% отечественных производителей интегрированы с платформой. Помимо интеграции БАС мы испытываем и другие необходимые для обеспечения безопасных полетов БАС технологии. "Небосвод" функционирует таким образом, что может принимать данные наблюдения от всех источников, обрабатывать и предсказывать конфликты в воздухе, причем не только между беспилотниками, но и между беспилотниками и пилотируемыми бортами. По сценарию испытаний автоматического зависимого наблюдения 1090ES, в воздух поднимутся беспилотники компаний "Геоскан" и "ДИАМ-АЭРО", а также пилотируемый борт малой авиации", - резюмировал Хрипунов.
беспилотники
аавиация
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