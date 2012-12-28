Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Происшествия
43-летнего забойщика скота подозревают в убийстве жены
Происшествия
«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля
Общество
«Некому их дубиной огреть!»
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Перекресток улиц 8 Марта и Горького перекрывается почти на месяц
Общество
Ельчанин пытался в суде оспорить решение о своём призыве, но безуспешно
Общество
Читать все
Перекресток улиц 8 Марта и Горького перекрывается почти на месяц
Общество
Почти на полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
«Если бы не насосы, нас залило бы под крышу!»: ТЦ на проспекте Победы топит с апреля
Общество
Ельчанин пытался в суде оспорить решение о своём призыве, но безуспешно
Общество
Скрывшегося с места ДТП на трассе Хлевное-Липецк водителя арестовали на 10 суток
Происшествия
33-летний липчанин попался на краже около тонны металла
Происшествия
Пять дорог в Липецке взялся отремонтировать неизвестный мэрии подрядчик
Общество
Мопед с 14-летним водителем опрокинулся в Елецком районе
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пострадавший в пожаре малыш, потоп в ТЦ и спасение щенка из банки
Общество
Читать все
В России
35
24 минуты назад

ФСБ и Минцифры обсуждают продажу сим-карт россиянам по биометрии

ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком.

ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ, - пишет "Ъ" со ссылкой на источники. Среди вариантов: обязательность биометрии, ограничение точек продаж салонами операторов связи, МФЦ и «Почты России», использование цифровой подписи. Введение ограничений может привести к сокращению числа дилеров, которые сейчас реализуют сим-карты. Именно к их работе у силовиков больше всего вопросов по обороту серых сим-карт. В то же время дилеры обеспечивают операторам 35–70% продаж.

Для того, чтобы бороться с серым рынком, власти рассматривают возможность введения обязательной сдачи биометрии для покупки сим-карт, их продажу только в салонах связи и МФЦ, либо приобретение карт с помощью приложения «Госключ».

В «МегаФоне» подтвердили наличие интенсивной дискуссии с регуляторами об изменениях правил продажи сим-карт.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предложило сделать обязательной сдачу биометрии для иностранцев, которые хотят купить SIM-карты. Также предлагается сделать видимой для россиян информацию о том, какие телефонные номера на них зарегистрированы. Шадаев подчеркнул, что в случае, если человек увидит договор об оказании услуг связи, который он не заключал, его можно будет расторгнуть в одностороннем порядке.
биометрия
сим-карты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru