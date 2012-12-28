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сегодня, 16:10

Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы после заседания правительства

Премьер Словакии Фицо ранен во время стрельбы после заседания правительства.

В премьера Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз после выездного заседания правительства в словацком городе Гандлове. Он ранен, его доставили в больницу. Нападавший задержан, - пишет "Ъ" со ссылкой на словацкую газету Novу Сas.

По данным местных СМИ, покушение произошло, когда премьер-министр вышел к людям. Прозвучало четыре выстрела, Фицо упал на землю. Премьер был ранен в грудь и живот. Его с помощью санавиации доставляют в больницу Братиславы. Его состояние неизвестно. Словацкие СМИ сообщили, что нападавший был задержан на месте происшествие. Его мотивы выясняются.

Заседание национального совета было приостановлено на неопределенный срок, - сообщил вице-спикер правительства Любош Блага.

"Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я шокирована. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения",— заявила президент Словакии Зузана Чапутова.
стрельба
Словакия
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