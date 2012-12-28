В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
В мире
49
сегодня, 16:10
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы после заседания правительства
Премьер Словакии Фицо ранен во время стрельбы после заседания правительства.
По данным местных СМИ, покушение произошло, когда премьер-министр вышел к людям. Прозвучало четыре выстрела, Фицо упал на землю. Премьер был ранен в грудь и живот. Его с помощью санавиации доставляют в больницу Братиславы. Его состояние неизвестно. Словацкие СМИ сообщили, что нападавший был задержан на месте происшествие. Его мотивы выясняются.
Заседание национального совета было приостановлено на неопределенный срок, - сообщил вице-спикер правительства Любош Блага.
"Я решительно осуждаю сегодняшнее жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я шокирована. Я желаю Роберту Фицо много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения",— заявила президент Словакии Зузана Чапутова.
0
0
0
0
0
Комментарии