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В мире
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53 минуты назад
В центре Стамбула загорелся Египетский базар
На Египетском базаре, рынке специй в районе Эминёню в Стамбуле, произошел пожар.
"Пожар начался на историческом Египетском рынке в районе Эминеню, наши коллеги приступили к тушению", - сообщил источник.
По состоянию на 11.30 (время совпадает с мск) тушение пожара продолжается, - сообщили пожарные. По их словам, огонь возник на крыше рынка в одном из ресторанов, пострадавших на данный момент нет.
Египетский рынок был построен в 17 веке, за последний год на рынке провели реконструкцию некоторых торговых рядов.
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