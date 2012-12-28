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В России
39
46 минут назад

В РФ могут ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

В России может быть введен новый стандарт, ограничивающий максимальную долю расходов на услуги ЖКХ в доходах граждан.

В РФ предложили установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ, - пишут "Известия". Для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%. Сейчас он составляет 22% от дохода семьи, но регионы могут его уменьшать. Такой законопроект будет внесен в Госдуму в связи с ростом долгов граждан и повышением тарифов. Эксперты считают предложение гуманным, но сокращение поступлений по оплате за ЖКХ может негативно сказаться на коммунальной отрасли.

В настоящее время размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи самостоятельно устанавливается субъектами РФ и зависит от финансовой обеспеченности региональных бюджетов. В большинстве субъектов этот показатель составляет 22%. Но есть регионы, где он ниже: так, например, в Санкт-Петербурге — 14%, в Москве эта планка — 10%. Если расходы семьи на ЖКХ превышают этот порог, они могут претендовать на субсидии от государства.

В Госдуме предлагают установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ — для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10%, а для остальных граждан — 15%. Такой законопроект с поправками в статью 159 Жилищного кодекса 15 мая внесет в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«По данным Росстата, общая сумма задолженности населения за ЖКУ в 2023 году рекордно увеличилась на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и негативно сказываются на состоянии отрасли в целом. Рост долгов объясняется тем, что ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги не учитывает динамики доходов населения», — говорится в документе.

В связи с этим, отмечается в тексте, стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на ЖКУ. В частности, расширить группы лиц, которые могут их получать, пересмотреть порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью, а также установить единый федеральный стандарт, который уравняет права населения.

«Создается парадоксальная ситуация, когда в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату ЖКУ больше, чем в субъектах с более высоким уровнем жизни», — объясняют необходимость уравнения в правах всех россиян.

— Мы не предлагаем чего-то принципиально нового. Это уже действующие хорошие региональные практики, которые мы считаем правильным закрепить на федеральном уровне. Сегодня так получается, что регионы с крупными финансовыми возможностями предоставляют гражданам больше мер поддержки. Поэтому в данном случае речь идет о принципе справедливости. Во-вторых, этим летом ожидается новое повышение стоимости услуг ЖКХ, — пояснил необходимость реализации инициативы ее автор Ярослав Нилов.

Отсутствие в финансово-экономическом обосновании законопроекта указания нужных на эти цели средств депутат объяснил необходимостью подсчета количества всех льготников, которые могут получить эту меру поддержки в случае принятия документа.
экономика
расходы
ЖКХ
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