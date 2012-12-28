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сегодня, 12:43

Губернатор Севастополя предупредил жителей о рассыпавшихся суббоеприпасах

Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Телеграм-канале, что после уничтожения ракет ATACMS близ Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы.

После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, - говорится в сообщении.

Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м, - отметил Развозжаев.
боеприпасы
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