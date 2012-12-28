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В России
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сегодня, 12:02
Росавиация сняла ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Казани и Нижнекамска
Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты.
Ограничение на работу аэропорта в Казани действовало с 7:27 до 9:40 мск. В аэропорту Нижнекамска ограничение действовало с 7:55 до 10:05 мск. Как сообщила пресс-служба Росавиации, за это время три самолета ушли на запасные аэродромы, - пишет "Ъ".
Минувшей ночью силы ПВО сбили 17 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями. Также над Крымом было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS.
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