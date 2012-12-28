В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
40-летний липчанин сообщил о заминированном автомобиле на парковке ТРЦ: его задержали в парке
В России
16
11 минут назад
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Татарстаном
В тот же день в Росавиации сообщили об ограничении работы аэропортов Казани и Нижнекамска.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Казани и Нижнекамска. Это произошло утром 15 мая.
В ведомстве подчеркнули, что это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В Верхнеуслонском районе Татарстана была успешно проведена "проверка боеготовности", - рассказали в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова. Там заявили, что все службы Татарстана находятся в повышенной готовности, а в случае возникновения угроз уже отработана схема действия для обеспечения безопасности людей, - передает РБК.
0
0
0
0
0
Комментарии