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В России
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37 минут назад
В Белгородской области двое пострадали при попадании снаряда в жилой дом
В результате налета загорелся жилой дом и ранены два человека.
По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом - два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины - ожоги. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара, - говорится в сообщении губернатора.
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Также после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения.
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Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
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